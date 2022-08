Email it

Un resumen del estado de la nación informa que a mitad de gobierno el presidente Luis Abinader ha garantizado la gobernabilidad social y política e impulsa una auspiciosa pujanza económica, pese a desempeñarse en medio de los desestabilizadores efectos inflacionarios y de estancamiento económico que azotan al mundo, y desenvolverse ante los embates de una oposición que no reconoce ni una sola de sus políticas de buena gobernanza.



Pese además a encontrar Abinader una enorme deuda social acumulada, que junto a los grandes rezados en servicios como seguridad ciudadana, carencia de salud, seguridad social y educación de calidad, desorden en el tránsito y ordenamiento territorial, y en el aseo urbano, falta de agua potable y servicio eléctrico sostenible, etc.



Cuando queda la mitad del período de gobierno, Abinader mantiene al país avanzando día tras día y listo para saltar a mayores logros en calidad de vida del pueblo.



Los niveles de gobernabilidad estaban seriamente amenazados en el pasado, cuando el pueblo se vio obligado a tomar las calles demandando el fin de la corrupción y la impunidad, y a mantener un largo plantón en la Plaza de la Bandera para que el poder gubernamental respetara la voluntad popular en las urnas.



Lo alcanzado hoy fue procurado desde el inicio del gobierno, al liderar el presidente Abinader un exitoso proceso de administración de la pandemia de Coronavirus, que le permitió emprender una dinámica estrategia de recuperación de la economía, golpeada por las restricciones a la producción, y al comercio a que obligó el control del contagio de Covid-19.



Estableció desde el inicio un ambiente de armonía y cooperación con el sector empresarial y con las autoridades monetarias que han dirigido la estabilidad macroeconómica del país en las últimas décadas.

En el aspecto económico los éxitos son relevantes, pues los pronósticos de organismos como el FMI, Banco Mundial y la Cepal mantienen en promedio un crecimiento de 5.2% para 2022, el doble de lo proyectado para el resto de la región.



El país alcanzó logros extraordinarios en cantidad de empleos, superando cifras previas a la pandemia, alcanzando en turismo y exportaciones niveles históricos, apreciación del RD$, reservas internacionales, reducción del hambre (datos de la FAO). La mesura en el gasto público permitió sólo en el primer semestre del año subsidiar con más de RD$34 mil millones la mitigación de la inflación, de los que RD$25 mil millones fueron destinados a impedir que las alzas de precios de los combustibles, que inciden en otros costos, llegaran por completo a los consumidores. En este mes de agosto el Banco Central dio la esperanzadora noticia de que al mes de julio la inflación empezó a ceder.



En el esfuerzo dirigido a garantizar la gobernabilidad social en aguas tan revueltas como las que venían del exterior, Abinader apuntaló el proceso de institucionalidad nacional asegurando la independencia de los poderes del estado, empezando con el fortalecimiento del ministerio Público, como abordaje al mejoramiento del deteriorado sistema judicial encontrado.



Lideró además la reciente aprobación de la Ley de Extensión de Dominio Público, para recuperar lo robado al estado, que los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina vieron pasar mirando para otro lado, pues el proyecto estaba pendiente desde 2009 Inició la Modernización y Reforma de la Policía Nacional, para hacer frente al crimen organizado y la delincuencia común, y se han asestado los más duros golpes al narcotráfico en acción eficiente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, combinada con todos los órganos de seguridad del estado, incluyendo el área judicial, tema al que el presidente Abinader ha dado suficiente apoyo y seguimiento. En la mayoría de los decomisos son apresados los involucrados o seguidos los expedientes hasta que caen culpables, como no ocurría antes. Hay buenas razones para esperar que en lo porvenir, y con su impresionante capacidad de trabajo, Abinader continúe desarrollando su fecunda agenda de políticas públicas de buena gobernanza. Adelante.