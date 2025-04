Eran las 6:20 a.m. del martes 8 de abril de 2025 cuando, al levantarme, y refrescar mi celular observo las noticias, y en las principales notas trágico accidente ocurrido en la emblemática y muy conocida discoteca Jet Set, donde se ofrecía un concierto bailable y el techo colapsó, lo que provocó cientos de muertos y heridos, le dije a mi esposa: Amor, pasó una tragedia, se levantó encendimos el televisor y lo demás es historia.



Al llegar a mi trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores los funcionarios, periódicos y los profesionales del periodismo en todo el mundo estuvieron concentrados en la tragedia, desde los países hermanos enviaron las condolencias y ayuda con rescatistas desde Puerto Rico, Israel y México.



Ese mismo día el presidente Luis Abinader, después de presentarse al lugar de la zona de desastre, mediante decreto 194-25 declara duelo nacional los días 8,9 y 10 por tragedia sucedida en el Jet Set y se extiende el duelo hasta el día 13.



Desde el primer momento más de 300 brigadistas y rescatistas con sus labores diarias y con la esperanza de encontrar personas con vida hicieron su labor con profesionalismo y entrega. A primera hora de la mañana del miércoles el coronel Juan Manuel Méndez director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), expresó: “Nosotros vamos a ir peldaño a peldaño, revisando los escombros que quedan acá, para darles satisfacción a las familias de los afectados”. Después de comunicar las cifras de personas fallecidas en ese momento por el desplome del techo.



La discoteca Jet Set agrupaba a políticos, deportistas, músicos, y grandes empresarios del país principalmente los lunes. Los dominicanos estamos muy tristes tras el colapso del techo de la icónica discoteca durante el concierto con Rubby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado entre los escombros.



Con la pérdida de Rubby Pérez, quien fue uno de los exponentes del merengue, deja un legado que ha marcado la historia de la música tropical y de la identidad cultural dominicana, se le conocía como una de las voces más altas y reconocidas del merengue. Además famosos peloteros, empresarios profesionales, músicos modistos y muchas personas de la sociedad fallecieron ese día.



Pues nadie se explica cómo se pudo desplomar el techo de uno de los iconos de la ciudad. Donde cada lunes desde hace medio siglo se celebra el merengazo, una fiesta que agrupa a la clase más pudiente del país y a las grandes orquesta del merengue.



Y pasados los días seguíamos refrescando el celular para ver si había rastro de familiares desaparecidos o personas conocidas, otros se acercaban a la morgue sin querer encontrar a nadie reconocido.



Para terminar no es la primera vez que la discoteca está en el punto de mira. En 2023, se produjo un incendio en las instalaciones que no dejó heridos ni fallecidos, en esta tragedia el dueño de la discoteca expresó lo que pasó ha sido devastador para todos. Ese 8 de abril de 2025 quedará en las memorias de todos los dominicanos como un día triste.