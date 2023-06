¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Muchas veces tengo que recordar algunas de las enseñanzas de mi querido Domingo Jiménez, en paz esté mi querido profesor, como solía decirle. En esta ocasión traigo su reiterada frase “Los iguales se juntan”, porque viene a aportar en este escrito con respecto a quiénes seguimos para crecer en las diversas redes sociales.



Desde niña, y creo que una vez lo compartí en una de las entregas de “Periodismo y Gramática”, siempre procuré sumarme a personas y grupos que me ayudaran a crecer, que fueran inteligentes y aplicados en las clases, pero, sobre todo, que cultivaran los valores y pusieran en práctica lo positivo.



Ahora bien, ya para no abundar mucho e ir al grano, te hago la siguiente pregunta: ¿A quiénes sigues en las redes sociales que te aporten en mejorar tu ortografía? Pues quiero que sepan, esta servidora sigue a muchos que edifican en gramática a través de sus redes sociales, porque entiendo que podemos aprender de quienes menos imaginamos sin importar las distancias.



Quien me conoce sabe que mi pasión por tratar de escribir y hablar bien viene desde mi niñez. Recuerdo que mis materias favoritas eran las que tenían que ver con letras y… ¡Me iba muy bien!, porque me gustaba.



A modo de ejercicio, para que ustedes reflexionen y lo pongan en práctica, daré respuesta a la pregunta que hicimos más arriba. En Twitter, por ejemplo, sigo desde hace muchos años a la cibercorrectora @Jacogori, quien describe en su perfil que, además, es asesora metodológica, correctora y da asistencia ante dudas ortográficas.



También en Instagram he dado hace poco con un joven muy talentoso para orientar sobre dudas ortográficas. Se trata de Jett Guillén, originario de México y quien es escritor, corrector y creador de @deletreando, espacio donde, con su eslogan “Ortografía con humor”, siempre invita al final de sus videos a no estresarse.



En esa misma plataforma, se encuentra nuestra admirada Mabel López, a quien conocimos por sus videos educativos vía Diario Libre. Te cuento que en su perfil @soymabellopez, no solo encontraremos cápsulas que nos ayudarán a mejorar nuestra ortografía, sino que también sus seguidores tienen que examinarse para poner en práctica lo aprendido.



Ahora traigo a colación el refrán “Los iguales se juntan” y te digo que, si quieres ser de los que escriben y hablan bien, tienes que seguir a quienes además de hacerlo, comparten sus espacios para edificar en ese sentido.



Recuerda que las redes sociales no son negativas si le damos un buen uso para crecer y multiplicar conocimientos.



¡Gracias por leerme!