¿Te gusta el arroz con huevos? ¿Huevos fritos con mangú? ¿Huevos pasados por agua? ¿Omelette? ¿Revoltillo con tomaticos cherry? Te sugiero que hagas con huevos lo que te guste y lo retrate. Abinader ha errado y destruye el mercado fronterizo, todo por buscar posicionarse utilizando demagógicamente sentimientos patrióticos del pueblo dominicano.



Lo que está pasando con los productores avícolas, será también tu problema. El jueves pasado “la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli) se declararon en quiebra el mismo jueves por las pérdidas económicas que han tenido ante el cierre de la frontera dominico-haitiana” (SIN). El presidente de esa asociación, conforme a la información, Ambiorix Cabrera dijo: “en el tiempo en que la frontera ha estado cerrada, se han dejado de comercializar con Haití más de 50 millones de huevos, causando un exceso de oferta en el país y una acumulación de inventario en almacenes sin ninguna salida”.



Sal de tu hogar a comprar huevos baratos, no puedes comprar varios cartones porque el huevo es perecedero. Luego, no encontrarás huevos baratos porque habrá que importarlos. ¿Sabes por qué tenemos una producción de muchos huevos? Costó tiempo y jornadas de trabajo a los productores. Ellos tienen gallinas ponedoras que las alimentan para que solo pongan huevos, el Presidente de esa asociación se refiere a 2 millones de gallinas a ser sacrificadas por no tener como alimentarlas.



Dicen, además, “que la situación es insoportable debido a que venden los huevos para alimentar a las gallinas en granjas, y que por la problemática y la falta de alimentación a muchos se les han muerto las gallinas”.



A su vez, el mismo día, jueves 19 de octubre, bajo el título “Productores huevos dicen tienen pérdidas por mil millones pesos” (AlMomento.con) se informa que: “La Asociación Nacional de Productores de Huevos (ASOHUEVOS) dijo que la crisis provocada por el cierre de la frontera con Haití ha provocado a este sector pérdidas por mil millones de pesos.”



Por ellos da la cara Manuel Escaño. Dijo en “una declaración escrita que se han visto obligados a vender la unidad de huevo a dos pesos con cincuenta centavos, cuando les cuesta cinco pesos producirlo.” Muestra desesperación cuando agrega: “Esto es inaguantable y la asistencia de INESPRE ha sido muy pobre. Tenemos decenas de productores con granjas vacías”.



Destaca que tienen “planes de sacar de las granjas tres millones de gallinas ponedoras, que son el excedente que producen para vender en Haití. Las mismas serían vendidas antes de completar su ciclo productivo que es de 90 semanas o más, por lo cual la oferta afectaría fundamentalmente a los productores de menos posibilidades y la industria se contraería, y podría llevar a la quiebra a los pequeños productores” Agrega: Desde el 15 de septiembre, cuando el Gobierno dominicano cerró la frontera, miembros de la Industria Dominicana del Huevo (IDH) han estado denunciando pérdidas significativas en la producción nacional.”



Cerrar la frontera ha sido un error de Abinader, juega con un tizón ardiente. Otros renglones productivos y suplidores de otras mercancías han sido afectados o llevados a la quiebra. El mercado formal es de US$1,040,000,000 (un mil cuarenta millones de dólares) y el mercado informal US$429,600 (cuatrocientos veintinueve mil seiscientos dólares). Sumados, arroja US$1,469,600,000. Multiplíquelos a la tasa del dólar.