En febrero el PRM enseñó el refajo y se vio claro que desde que se fundó no se baña; se cambia de ropa y se unta perfume caro, pero ni así esconden lo que son. El fraude y el engaño es su hábito para plasmar sus ilusiones, pero para las elecciones de mayo quedará como periquito en la estaca.



Lo grave es que engañar y estafar en democracia, hace mucho daño. El pueblo otorga mandato para que se gobierne la Nación a su nombre; y la forma de construir el mandato es identificando uno a uno los que el día de elegir llevan en su voto un pedacito de ese mandato. Si Ud por dinero logra que ese ciudadano lo favorezca porque él necesita el peso para comer, Ud está comprándole el pedacito de mandato, que sumado equivale a comprar la democracia. Si en vez de comprarle el voto, le paga para que no vote, es igual, solo con la variable de evitar el voto contrario, creando por igual fraude en la voluntad ciudadana ausentándose.



El Estado fue saqueado para disponer de miles de millones de pesos, y el sistema democrático es tan frágil que las instituciones de control, como la JCE, miró para otro lado; o aquellos que se organizan en Participación Ciudadana se comportaron como la chaperona descuidada porque se le dio un caramelo.



Ahora para mayo las cosas son diferentes. No solo corregimos debilidades detectadas, sino que fortalecemos la participación en los 16 mil 851 colegios electorales y sus recintos. Trabajamos en forma personalizada en los 8 millones,145 mil 549 electores del país y del exterior. Conforme a esa cantidad de sufragantes, si vota el porcentaje histórico en la presidencial, que es un 70%, estamos hablando de 5 millones, 701,883.6. La mitad más uno de esa cantidad es 2 millones, 850,942.8.



Y como comentaban en las redes algunos influencers, el PRM con engaños, fraudes, con dinero del Estado, que es dinero del pueblo, en la municipal y con su mayor esfuerzo obtuvo 1 millón 800 mil votos, eso significa que le falta más de un millón. Eso que obtuvo no es todo del PRM, y el millón que le falta lo tienen ya seguro Leonel y la Alianza RescateRD.



Por eso terminada la municipal, salieron a comprar candidatos que perdieron y ganaron desde la oposición, para tratar de encontrar más votos en sus seguidores; alcaldes de la FP y del PLD que perdieron, para que les sumaran sus seguidores.



Lo que ahora está a la vista es que con los trabajos que realiza Leonel, encabezando la FP, se puede apostar sin dudas ni riesgos a un vuelco electoral de primera vuelta a favor de Leonel y los candidatos a legisladores, para matar ese gallito pelón de una vez y por siempre.



En la población se percibe un recogimiento, una espera. Los pueblos expresan sus molestias haciendo vacíos como el ojo de huracán y luego brotan como Tsunamis enfurecidos. En Gascue, a dos esquinas del Palacio, funcionarios llenaban de autos las calles, y ahora día de trabajo se parece un domingo, cuando se vacían las calles.



Sé que no es por vergüenza que no vienen, sino porque cogieron demasiado y aún tienen porque quieren completar. Pero quedarán como pericos en la estaca.