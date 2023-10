(1 de 2)

Con el título que sirve como “lead” a este artículo, los seguidores del presidente de la República Luis Abinader, en especial los ministros del Gobierno y funcionarios más cercanos, podrían calificarme de “atrevido”.



Antes de entrar en el desarrollo del tema, debo informar que para cumplir con una misión profesional, viajé a la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos) con una estancia de siete días que abarcó del 24 de septiembre al primero de octubre.



La misión consistió en cubrir el final del trayecto que correspondió al montaje del combate que por el campeonato mundial del peso supermediano, en el boxeo profesional, protagonizaron el estadounidense Jermell Charlo y Saúl -Canelo-Alvarez, de México. Y finalmente cubrir la pelea que ganó de manera cómoda el púgil mexicano.



No obstante, gracias a la magia de la Internet y de todas las plataformas digitales, me mantuve informado del panorama político dominicano y de toda su parafernalia electoral que sigue sin parar con una intensa campaña de los partidos políticos.



Precisamente en la víspera de mi regreso al país fueron celebradas las esperadas elecciones primarias del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) para escoger al candidato presidencial de esa organización para los comicios del 2024.



Las primarias las ganó, como se sabía, el presidente Luis Abinader, que ya oficialmente irá en busca de la reelección.



Según los resultados oficiales, Abinader salió airoso con una altísima votación: Unos 879,000 votos, según el informe oficial de la Junta Central Electoral.



Tras las votaciones, en referencia a Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, quienes también eran precandidatos para la nominación presidencial y que reconocieron la victoria del mandatario, Abinader -con una inteligente actitud política- declaró: “Yo no esperaba menos de ellos. Además, ellos han demostrado su liderazgo, su amor por el partido y vamos a trabajar todos juntos para seguir con los cambios que necesita y requiere la República Dominicana”.



Pero con esa proclama del Abinader, se podría decir, y sus colaboradores lo podrían afirmar ¿la reelección ya tiene peinado el camino?



No sé cuál sería la respuesta de los politólogos y analistas políticos “independientes” y de esa manera valorar objetivamente las reales posibilidades (para una victoria en el 24) del proyecto reeleccionista.



De lo que sí estoy plenamente seguro es que pronto -tal vez no tardarían dos semanas- saldrán en los medios noticiosos locales varias encuestas… preparadas por las mismas firmas que siempre dan como ganador (en la primera vuelta) al presidente de la República en la consulta electoral del próximo año.

Continuará…