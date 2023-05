A continuación cito la siguiente frase, la cual debe ser bien registrada y “sacada “a flote” en momentos muy especiales: Ni la historia ni el tiempo -aunque lo intenten quienes actúan con toda la maledicencia- se podrán borrar bajo ninguna circunstancia.



República Dominicana desde el nacimiento de su Independencia, (27 de febrero de 1844), ha transitado caminos políticos disímiles… caminos, y hay que precisarlo sin ambages, que en ocasiones resultaron traumáticos y tortuosos para toda nuestra sociedad y que llegaron a poner en juego la democracia que llegó con muchos sacrificios, muertes y lágrimas.



En diferentes etapas, incluida la que traumatizó al pueblo dominicano y que abarcó 12 terribles años que se vivieron durante el sangriento gobierno de Joaquín Balaguer, hemos tenido que soportar peroratas de farsantes y activos demagogos de la política vernácula.



Se trata de los mismos personajes que no han sabido ganarse el favor de las mayorías… ¡De esas mayorías que son las que deciden las elecciones presidenciales!



En mi condición de periodista, y hago la citada precisión para poner en “mejor orden” esta serie de artículos que llega a cinco entregas sobre el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader, analizo varias aristas que se insertan a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Busco la forma de hacer un enfoque objetivo en referencia a quizás “peligrosas disquisiciones” que al final podrían hacer colapsar una segunda candidatura de Abinader.



Revelación: varios colegas, al leer las anteriores entregas, casi me conminan a que no insistiera (¿?) en abordar el tema “porque -aseguraron – tal vez con tu opinión no saldrás airoso en el objetivo que buscas”.



A propósito del periodismo que se ejerce en el país, cito la declaración que dio a conocer el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Según la crónica publicada por la agencia EFE, su declaración se resume en estas líneas: “La ONU denunció el incremento de la censura y de los ataques contra los periodistas y recordó que sin prensa no hay libertad”.



Por fortuna, de lo denunciado por la ONU no le toca ni una pizca al periodismo que se trabaja en nuestro país. En República Dominicana los medios noticiosos no tienen cortapisas.



El Gobierno deja laborar (sin mordaza) a los periodistas en función de lo que señalan las leyes sobre la libertad de prensa, expresión del pensamiento y todas sus deliberaciones.



A ningún periodista dominicano se le trazan pautas para que escriba lo que no le dicta su conciencia.

Continuará…