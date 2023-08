Email it

La cúpula del PRM, encabezada por José Ignacio Paliza, tiene como objetivo principal arreciar, sin parar, una agresiva campaña con el propósito de garantizar (¿?) que Luis Abinader gane las próximas elecciones presidenciales y que de esa manera se concrete el proyecto de la reelección.



En los últimos días, conscientes de los “apuros electorales” y el incuestionable avance de la oposición -encabezada por Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo- los más altos líderes del perremeísmo, así como dirigentes medios de la organización diseminados en pueblos del interior, han mantenido un agitado activismo sin precedentes en la historia política electoral del país.



En el imparable proyecto pro reelección participan -con firmeza total- prácticamente todos los ministros del gobierno que con asiduidad realizan actividades públicas con la proclama de “cuatro años más para Luis Abinader”.



“No hay marcha atrás… porque nuestro presidente tiene que estar cuatro años más en el Palacio Nacional y así terminar su tan importante obra de gobierno”, fue la más reciente proclama -con palabras casi textuales- de Paliza, lanzada en un acto en el que se anunciaban nuevas juramentaciones del partido de gobierno.



También hay que precisar que aunque la organización oficialista se encuentra en un proceso de estructuración electoral y ponerla en marcha con miras a las elecciones del 24, ya Paliza y Deligne Ascención, ministro de Obras Públicas y secretario de organización del PRM, se perfilan como los posibles jefes de campaña para la reelección.



No obstante, también cabe anotar que a medida que se cumplan los plazos para oficializar las candidaturas (de todos los partidos) en la Junta Central Electoral, los trabajos que se realizan para la nueva aspiración presidencial de Abinader, el reeleccionismo podría “chocar” con algunos obstáculos.



Un detalle: Hipólito Mejía, por su gran influencia a lo interno del PRM -pero en especial de la dirigencia media-, puede ser una figura clave en el proyecto reeleccionista. Sin embargo, no observo la entrega (al ciento por ciento) del expresidente Mejía. Por lo menos, a nivel de los medios noticiosos y las ruidosas redes sociales.



¿O es que también Hipólito juega a una “especial” estrategia que busca el anhelado éxito reeleccionista?

Hay otro elemento que debe entrar en las perspectivas electorales del perremeísmo… ese referente lo tenemos en el rebelde dirigente Guido Gómez Mazara que también aspira a ser el candidato del PRM. No subestimen a Gómez Mazara. El tiempo seguirá su curso y será el que al final determinará si Abinader saldrá airoso…¡o si su proyecto reeleccionista colapsará!