¿Alguien tiene duda de que (Luis Abinader) irá en busca de un segundo período en la Presidencia de la República?



La respuesta la podría ofrecer hasta mi nieto Carlos Enrique Nina III. ¡Porque la pregunta es tan sencilla!



A mediados del pasado mes de mayo y durante todas las semanas de junio, en esta misma tribuna, publiqué un extenso artículo que lo dividí en cinco entregas.



En el trabajo analicé la decisión -casi segura- de que Abinader será de nuevo el candidato a la jefatura del Estado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Es decir, optar por la reelección en la consulta electoral pautada para celebrarse el 19 de mayo del próximo año con miras a mantenerse en el poder por otro cuatrienio (período 2024-2028).



Expuse, de manera clara, que prácticamente era una realidad la nueva postulación del mandatario.



Igualmente señalé que si finalmente Abinader va en busca de un nuevo mandato, tendrá como principal rival al expresidente Leonel Fernández, quien será el candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP).



No obstante, el artículo no tenía el propósito de analizar las perspectivas de triunfo de ningún aspirante a la Presidencia.



Porque, además, el votante no debe hacerles caso a las “encuestas”, que se publican con ruidosa parafernalia en las redes sociales y en programas de televisión.



Ese tema lo analizaré en otros escritos. Por ahora lo primordial en el complejo panorama electoral dominicano es “remachar” sobre el proyecto reeleccionista.



Abinader, quien ya no es un novato de las lides políticas a nivel del Estado, al parecer mantiene la promesa de que “el 17 de agosto es la fecha en la que le dirá al país si va o no a ser otra vez candidato”.



Y vaya coincidencia: Su decisión -de ir por la reelección- la tomará 24 horas después de presentarse ante la Asamblea Nacional, en el Congreso, para pronunciar el discurso tradicional de un mandatario con motivo de la fecha de la Restauración de la República que llegó el 16 de agosto de 1863 gracias a la espada del gran héroe nacional Gregorio Luperón y sus compañeros patriotas.



El próximo 16 de agosto, aunque el presidente de la República le hablará a la nación, ¡no habrá rendición de cuentas de su gobierno porque no le toca!



El pasado martes, en el programa Hoy Mismo, dejó otra incógnita respecto a la cacareada reelección.

Pero, ¿Abinader sigue jugando a una sabia estrategia política que obedece al “consejo” de sus asesores políticos?

Continuará.