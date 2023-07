Es muy usual que no solo en los medios de comunicación tradicionales, digitales y redes sociales se equivoquen a la hora de escribir las abreviaturas de algunas palabras, sobre todo cuando es compuesta o tiene más de una grafía en determinado nombre propio, pasa con la mayoría de los ciudadanos que, lamentablemente, no cuidan el escribir bien.



Esto sucede con las palabras representativas de algunas áreas departamentales como (Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Redes Sociales); con el indicador del tiempo para hablar de una hora del día (ante meridiano, pasado meridiano); con países como Estados Unidos, que tiene varias abreviaturas y la escriben de maneras distintas, y más.



En el caso de términos compuestos por dos palabras, se duplica la inicial de cada una y se le coloca un punto con un espacio que la separe del otro, esto pasa con Recursos Humanos (RR. HH.), con Relaciones Públicas (RR. PP.) y Redes Sociales (RR. SS.).



En lo que concierne al indicador del tiempo, permítame decirle que las equivocaciones en cuanto a su redacción son innúmeras. Si usted quiere escribir una determinada hora especificando que es mediodía (m.), antes del mediodía (a. m.) y pasado del mediodía (p. m.), la manera correcta de su redacción para abreviar es la que hemos puesto entre paréntesis.



Con respecto a lo dicho en el párrafo anterior, la Fundéu hace la observación siguiente: “No obstante, en los medios de comunicación dominicanos se encuentran frases en las que no se sigue esta pauta: ‘Prohibirán el tránsito de motocicletas de 11:00 PM a 5:30 AM’, ‘Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. de este viernes, una hora y media después de la hora establecida aún no había comenzado’ o ‘A partir del lunes la Dirección de Pasaportes trabajará hasta las 8:00 pm’.



En ese mismo contexto, ofrece la forma en que debieron escribirse en el párrafo siguiente: “Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir ‘Prohibirán el tránsito de motocicletas de 11:00 p. m. a 5:30 a. m.’, ‘Aunque la audiencia estaba programada para las 9:00 a. m. de este viernes, una hora y media después de la hora establecida aún no había comenzado’ o ‘A partir del lunes la Dirección de Pasaportes trabajará hasta las 8:00 p. m.’.



Como pueden ver, los espacios deben colocarse en las abreviaturas que se desprenden de términos conformados por dos palabras. No se confundan con las siglas o acrónimos, porque son cosas totalmente distintas.



Espero esto sea de ayuda para que pueden recordar la forma correcta de escribir estas abreviaturas, que, de hecho, son muy usadas en nuestra redacción cotidiana.

¡Gracias por leerme!