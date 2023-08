Lo que parecía absurdo se ha logrado, un pacto entre PRD, PLD y FP. Obsérvese que está en un orden histórico fundacional. De mi parte estuve con Rafael Alburquerque desde 1961 acompañando al profesor Bosch en el PRD; posteriormente, por razones de edad, se incorporó Leonel Fernández; los tres renunciamos junto a otros, dejando amigos y abrazando nuevas ideas, para fundar el PLD en 1973; en 2019, los tres discípulos directos del profesor Bosch por respeto a esas ideas dejamos el PLD y pasamos a fundar la FP. Esos tres de cuatro son partidos mayoritarios.



Parecía absurdo que los tres partidos firmaran un pacto. Desde el PRM (que hace una década salió del PRD) por ser emocionales creyeron que el pacto era absurdo. Como tales parecen no conocer, o no aceptar, la expresión de Albert Einstein: “Sólo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr lo imposible”.



A esa expresión de Einstein hay que agregar que sólo las personas racionales tienen éxito intentando lo absurdo. Para ser racional se debe tener inteligencia emocional. Y ¿qué es inteligencia emocional? Acudo a la Real Academia Española (RAE): “1. f. Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás.”



Debo agregar la definición de inteligencia de la RAE: “1. f. Capacidad de entender o comprender. 2. f. Capacidad de resolver problemas. 3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 4. f. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. 5. f. Habilidad, destreza y experiencia. 6. f. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí.”



Amigo lector, pregunto, ¿cuál de esas seis definiciones de inteligencia Ud ve en este gobierno del PRM? En cambio, se ve incapacidad de entender y de resolver políticas de Estado; desconocimiento e incomprensión de las necesidades y sufrimiento del pueblo.



Es que el PRM y su gobierno, presidido por Abinader, no tienen inteligencia emocional: empero son sólo emocionales si aceptamos lo que define la RAE de la emoción: “ Del lat. emotio, -ōnis.1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. 2. f. Interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo.”



Nada que ver con entender que el Estado no es para un glamour personal y de obtención de gananciales privados, sino para beneficio de un pueblo que dio mandato para la buena gobernanza.



Están tan distraídos en ellos mismos sacando provecho y dejando a un lado al pueblo porque parece no gustarle el olor de la pobreza que entendieron un absurdo el pacto entre los tres partidos, ni se molestaron en ver el diccionario de: “ f. Pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes”(RAE).



Como son tan simples, son capaces de alegar que no fue un pacto, sino un acuerdo, este se define: “(De acordar).1. m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados. 2. m. Resolución premeditada de una sola persona o de varias. 3. m. Convenio entre dos o más partes.” (RAE).



Definitivamente, los que gobiernan no entienden lo que es una alianza, porque carecen de inteligencia emocional e ignoran el significado de una alianza.