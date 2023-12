El aumento de RD$8,000 a RD$12,000 del disponible anual para la adquisición de medicamentos ambulatorios a los afiliados a las administradoras de riesgo de salud (ARS) dispuesto por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), es un buen paso.



Sin embargo, es necesario revisar, actualizar y ampliar el catálogo de medicamentos ambulatorios disponibles para los afiliados a las ARS, para disminuir o callar los gritos de los ciudadanos en las farmacias, cuando se presentan con indicaciones que en su mayoría no son cubiertas por esas empresas.

Recientemente fui afectado nueva vez por la no cobertura de medicamentos ambulatorios. De cinco indicaciones, solo fueron cubiertas las dos más baratas, como sucede a diario a miles de ciudadanos. Terminé pagando RD$7,000 y una de las dos ARS de mi hijo apenas RD$900.00.



Fui sentenciado por la ARS a dar un inesperado tarjetazo para poder obtener el tratamiento de un mes de mi hijo, que tiene una duración de tres meses, por lo cual mi desembolso obligatorio subirá a RD$21,00 y el de la ARS apenas a RD$2,700.



También, a mi lado, cuando estaba en la farmacia, había otra ciudadana con una situación peor que la mía, ya que no tenía forma de comprar los medicamentos no cubiertos por su ARS.



En esta ocasión, fui víctima de los mismos argumentos. “Esos tres medicamentos no son cubiertos por su ARS”, porque no están en el catálogo, tienen sustancias naturales…, o quizás usted no se ha bañado hoy, y por eso no está dichoso.



Las ARS buscan miles de excusas para no cubrir los medicamentos, como ocurrió a mi amiga María de La Cruz, que le negaron la cobertura de un medicamento, “´porque son hormonas”.



De La Cruz, con un salario de RD$20,000 mensuales, debe desembolsar RD$6,000 para cubrir su tratamiento por tres meses, sin importar las deducciones que les hacen a ella y su patrón cada mes para el pago de su “inseguro médico” a las ARS, que sí han tenido cobertura para ganarse alrededor de RD$5,000 anuales desde la puesta en vigencia del capítulo de salud de la Ley de Seguridad Social.



El incremento del disponible anual a RD$12,000 para la adquisición de medicamentos ambulatorios, así como el de un 20% a honorarios a médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento y de medicamentos de alto costo a RD$2 millones, logrado por el CNSS durante esta gestión de Gobierno debe ser completado con la revisión, actualización y ampliación del catálogo de medicamentos ambulatorios. Es una tarea pendiente y posible.