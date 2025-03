1.- Con motivo de la reciente designación de la licenciada Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General de la República, en sustitución de la licenciada Miriam Germán Brito, diferentes sectores del país han externado su opinión al respecto.



2.- Como me vi en la necesidad de intervenir en un asunto ante la procuradora Miriam Germán Brito, y con motivo de sus funciones en la Fiscalía de Santiago de los Caballeros, me relacioné con la magistrada Yeni Berenice Reynoso, ahora voy a referirme a las dos.



3.- A la licenciada Miriam Germán Brito, la conozco hace más de 50 años, estando vinculados por relaciones de estrecha amistad, profesionales del derecho y por actividades políticas.



4.- A la licenciada Yeni Berenice Reynoso, la conocí de cerca a causa de que, siendo fiscal titular en Santiago de los Caballeros, se encargó de toda la investigación de un acto criminal de sicariato contra uno de mis hijos.



5.- Conocer el proceder de Yeni Berenice Reynoso me permitió defender sus actuaciones al frente de la Fiscalía de Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional, cuando fue, sin causa justificada, excluida de la Fiscalía en la ciudad capital.



6.- En fecha 13 del mes de agosto de 2018, por medio del periódico El Caribe y otros medios impresos, hice pública una carta dirigida a la licenciada Yeni Berenice Reynoso, en la cual le digo lo que copio en los párrafos que siguen a continuación:



7.- “Si la magistrada Yeni Berenice Reynoso es impulsada a dejar de formar parte del Ministerio Público, la que resulta lesionada no es ella, sino la parte sana de la sociedad dominicana, porque ya no va a contar con un referente de honorabilidad en el área de la justicia penal”.



8.- “Al exponer la idea anterior, quiero significar que la forma decente de manejarse le da brillantez, glorifica y hace lucir esplendoroso el órgano de un cuerpo que, como el judicial, está ensombrecido por las actuaciones corruptas de algunos de sus integrantes”.



9.- “Lo que pinta la sociedad dominicana de hoy, agrietada desde la célula familiar hasta las instituciones del Estado, es que personas con una conducta como la tuya lo que hacen es perturbar el normal funcionamiento de las inconductas; subvertir el orden que necesita la delincuencia de cuello blanco y de cuello sucio para el libre ejercicio de sus operaciones al margen de la ley. Tu integridad, rectitud y moralidad chocan con la perversión, el desenfreno y la depravación que ya son hábitos, rutinas, estilo de vida de amplios segmentos en el medio social dominicano”.



10.- “Resulta muy difícil tratar de sanar un cuerpo social que padece enfermedades que lo hacen moribundo. El estado declinante del sistema predominante aquí no resiste la intervención de un facultativo que, como tú, quiere aplicar correctivos que van contra los intereses que permanentemente están escoriando los vicios sociales y no toleran a quienes desean su eliminación. Por el contrario, los quitan del medio como dañinos”.



11.- “Te he tratado y sé de tu reciedumbre para enfrentarte con los casos que manejas sin importar la investidura de los actores, su condición de clase social ni la naturaleza del expediente. Pero, lamentablemente, tu entereza va en contra de intereses que con energía has enfrentado y necesitan tener en el cargo que ocupas a personas que den demostración de dobleces. En determinados momentos la honradez se convierte en un estorbo, en una barrera para las pretensiones de los que bien se mueven en lo ilícito”.



12.- “En nuestro país, el funcionario judicial que obra dentro de los marcos de la ley, la ética y la moral se encuentra accionando en una especie de laberinto por los conflictos que tiene encima. Por un lado, haciéndole honor a sus convicciones de legalidad y moralidad, enfrentando el delito, y también teniendo como adversarios a grupos de poder que hacen alianza impúdica con la delincuencia. Es en una verdadera maraña que aquí tiene que moverse el Ministerio Público, hasta el punto de que por momentos se convierte en parapeto de conflictos grupales”.



13.- “Durante años te has entregado por completo a trabajar sin límite de tiempo ni tomar en cuenta los riesgos que entrañan enfrentar a la nueva modalidad criminal del sicariato y el desarrollo del consumo y tráfico de las drogas ilegales. Pero nada de esto se ha valorado ahora, llegado el momento de tomar en consideración tus actuaciones y la materialización de tu desempeño en provecho de la sociedad”.



14.- “Yeni, debes armarte de más fortaleza que la que has demostrado porque el día que ya no estés en las funciones que ahora desempeñas van a venir las críticas gratuitas, que no serán otras que las de aquellos que con gallardía has enfrentado. No debes olvidar que el crimen hace iguales a todos los contaminados por él. Y son muchos los inclinados a la criminalidad que con resolución has enfrentado”.



15.- Dicho lo anterior, espero que durante la gestión de la licenciada Yeni Berenice Reynoso, en la procuraduría no ocurran hechos infames como se ejecutaron durante la gestión de la licenciada Miriam Germán Brito.



16.- En su momento, de viva voz y también por escrito, le hice saber a la licenciada Germán Brito, en su condición de Procuradora General de la República, que tenía el pleno convencimiento de que desde el órgano judicial bajo su dirección y administración se preparaban expedientes de naturaleza criminal contra ciudadanos de conducta acrisolada, muy valiosos, y bien conocidos por ella y por mí.



17.- Procede hacer saber que luego de poner en manos de la licenciada Miriam Germán Brito, un asqueroso expediente para fines de investigación, y en doce (12) ocasiones solicitarle información con respecto a las pesquisas requeridas, en ningún momento dio respuesta en uno u otro sentido a la petición que le hice.



18.- Al parecer, en la Procuraduría General de la República, alrededor de la licenciada Miriam Germán Brito, se movían fuerzas interesadas en imponer su siniestra voluntad para dañar su historial como servidora pública.



19.- Es de esperar que la sucia práctica de preparar expedientes que descansan en la calumnia, el descrédito, injuriar y vilipendiar no sigan siendo instrumentados desde la procuraduría para poner en la cárcel a personas honorables.



20.- Lo aquí escrito no tiene como objetivo deslustrar más la pasada gestión de la magistrada licenciada Miriam Germán Brito. Solo procuro que la Procuraduría General de la República no reincida en hacer cosas feas y dañinas contra personas inocentes. No sé odiosear, ni escribo para fastidiar. Solo procuro que en mi país funcionen las instituciones por igual para todas y todos.