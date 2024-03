Miguel Solano es un veterano dirigente político, economista y escritor que no frena su accionar literario.

En los últimos años ha centrado su pluma en la producción de importantes trabajos afincados en el plano político. En la actualidad profundiza en el panorama electoral.



Esta tribuna de elCaribe, en la que expongo mis opiniones -y trato variados temas-, hoy se la cedo a Miguel Solano.



Lo presento como articulista invitado. Lean, con “ojo avizor”, su artículo donde analiza lo registrado en las pasadas elecciones municipales.



Fundamenta el análisis en los votos obtenidos por oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganador del certamen comicial.



Aquí está su artículo publicado sin quitarle ni una coma (,):



“Luego de gastar diez mil millones de pesos en pagos de bocinas, opiniones, bufones; falsos comerciales; encuestas amañadas, inauguraciones y compras masivas de dirigentes opositores, el PRM consiguió un millón 748 mil votos que representan el 22% del padrón electoral, cuyo monto total es ocho millones 105 mil 151 pesos.



Esos un millón 748 mil votos del PRM representan el 48.90 de los sufragios emitidos que fueron tres millones 575 mil. Es decir, computarizando los votos depositados, no lograron alcanzar el 50+1 que legaliza y legítima la victoria.



Pero aceptemos como verdad la mentira del PRM de que “no compró” 600 mil cédulas; de que el proceso fue limpio y de que siempre la participación electoral en las elecciones municipales es baja y asumamos entonces que en las elecciones presidenciales votará el 76% del electorado.



Entonces debemos precisar que eso significa que seis millones 160 mil dominicanos ejercerán sus derechos. Pero para lograr el 50+1, el PRM tendrá que conseguir tres millones 80 mil votos.



Luego de haber llevado el 100% de su militancia a votar, consiguió un millón 748 mil, lo que significa que tiene que conseguir un millón 332 votos más para lograr el 50+1 del 76% del padrón electoral.



Si ya se comprobó que las bocinas y los bufones no funcionan; que no movilizan gente; no llevan electores a votar; si ya se comprobó que las falsas encuestas no llevan electores a votar y si ya se comprobó que las falsas inauguraciones no llevan electores a votar, ¿cómo conseguirá el PRM el millón 332 mil votos que le falta?



Se colige entonces que tendrá que comprar un millón y medio de votos para llevar la votación a cuatro millones 660 mil y así reducir su 50+1 a dos millones 300 mil votos, que es la cifra que puede alcanzar. Cierto: Esa es su única posibilidad.



¿Lo permitirá la Alianza Rescate-RD?

Miguel Solano, economista y escritor.