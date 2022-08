El viernes 12 de agosto el escritor británico de origen hindú, Salman Rushdie, fue víctima de un ataque antes de iniciar una conferencia en el estado de Nueva York después que pasara años viviendo amenazado de muerte. El escritor se preparaba para dar una conferencia sobre escritores perseguidos y obligados a exiliarse en varios países.



Tenía 42 años cuando su novela “Los Versos Satánicos” llegó a mano de Ayatola Jomeini, dirigente espiritual de Irán, el cual dictó una sentencia de muerte contra Salman Rushdie, el 14 de febrero de 1989, por la publicación de la novela.



La obra tiene como anécdota un suceso ocurrido en Mahoma. El arcángel Gabriel se le aparece al profeta y le dice que una revelación que este ha tenido con anterioridad no era sino el mismo Diablo disfrazado de Ángel.



Se trata de una metáfora sobre la presencia del mal en forma de bien y de la imposibilidad de discernimiento entre la verdad de ambos.



Es como un demonio que podría ser Ángel y un Ángel que podría ser Demonio. Aunque a veces resulta muy difícil diferenciar a los dos.



Según su autor uno de los aspectos de “Los Versos Satánicos” han sido un intento por decir vamos a tratar de lograr una comprensión moderna de aquellos que llamamos la revelación´.



Fue una noticia breve que según Salma Rushdie inspiraron Los versos satánicos. Aparecieron en la sección de sucesos que un bengalí del este había acuchillado a su hija tras enterarse de que la muchacha había hecho el amor con un británico.



Lo que luego se demostró que era falso. Salman Rushdie no imaginaba las consecuencias de esta obra de ficción.



Inmediatamente fue condenado a los fuegos del infierno en los países de mayoría musulmán o de activa presencia de minoría islámica. En Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y la India se consideró procedente no permitir la difusión de la novela.



En esos tiempos la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán se mostró dispuesta a ejecutar la sentencia religiosa y un representante del clero chiita ofrecían en ese tiempo hasta tres millones de dólares al musulmán que asesinase al escritor y un millón si era de otra nacionalidad.



El autor pidió perdón por los daños causados por la novela y la respuesta fue que no será perdonado ni siquiera en el caso de que se arrepintiera. Desde ese tiempo se convirtió en una figura mundial y donde quiera que ha ido es ampliamente custodiado y ha solicitado a varios gobiernos su intervención ante los países islámicos.



El escritor tiene 75 años. El Penn América, club de escritores de Estados Unidos, emitió un comunicado condenando el acto y diciendo. ´´”No hay precedentes en los Estados Unidos de que un escritor haya sido atacado en público de esta manera”.´



Para terminar fíjese usted su propio criterio sobre la novela yo soy católico y creo en Dios.