En el arte los gustos son muy diversos y es difícil determinar quién ha sido el mejor de todos los tiempos en alguna de sus múltiples facetas, incluso en un mismo país o ciudad; por ejemplo, a nivel mundial en novela, poesía, música y pintura me inclino por Gabriel García Márquez, Rubén Darío, Wolfgang Amadeus Mozart y Pablo Picasso.



En nuestra patria, continuando con la secuencia, opto por Juan Bosch, Salomé Ureña, Michel Camilo y Yoryi Morel. Un amigo, con válidas razones, prefiere a Milán Kundera, Antonio Machado, Ludwig van Beethoven, Salvador Dalí, Aída Cartagena, Manuel del Cabral, Tavito Vásquez y Guillo Pérez.



En el ajedrez se discute quién tiene la supremacía entre Garri Kasparov, Magnus Carlsen, José Raúl Capablanca, Bobby Fisher y Alexander Alekhine. En el fútbol los debates son igualmente fuertes, unos apoyan a Diego Maradona, otros a Pelé y no pocos a Lionel Messi. El tema no es sencillo.



Ser el mejor o la mejor del mundo en cualquier actividad es una hazaña que merece ser resaltada, valorada y apoyada. Pero, con el fin de evitar dudas y hasta altercados, para establecer quién está en la cima, la acción del o la protagonista debe ser medida, cuantificable, con estadísticas y datos fríos. Los apasionamientos y fanatismos no tienen entrada.



Por todo ello, cuando con puntos concretos se anuncia que la persona que recibe los laureles es de nuestro terruño, el aplauso y la algarabía deben imperar en el ánimo colectivo. Nos referimos a Brenda Castillo, nuestra extraordinaria jugadora de voleibol que desde el año 2007 es parte de nuestra selección nacional. ¡Y conjuntamente con ser catalogada como la mejor del planeta, fue nombrada como la mejor de todos los tiempos!



Esta elección no fue al azar. Proviene de la prestigiosa base de datos “Volleybox”. Allí se establece que de las 100 voleibolistas más sobresalientes de los 5 continentes, nuestra atleta encabeza la lista con un ranking de 8478.20 puntos, establecido tomando en cuenta las posiciones en los torneos de los equipos de las jugadoras y los premios individuales de cada una.



En múltiples ocasiones nuestra Brenda ha sido la más valiosa y la más destacada libero, receptora y defensa en importantísimos campeonatos internacionales; su papel fue fundamental para clasificar en el Mundial de 2024, alcanzar honores en la Súper Copa de Italia y medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos.



Lo ocurrido con Brenda Castillo es como ganar un “Premio Nobel en Voleibol”, con el agradable ingrediente de que traspasa un período, pues abarca la historia de “la bolita del mundo”. ¡Orgullosos nos sentimos de ti, admirada promotora de nuestra bandera y de nuestros valores como pueblo!