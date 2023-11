La florida jerga y sus entonaciones, que caracterizan el hablar dominicano, “peculiariza” el castellano criollo y nos identifica. “Ta fuñío” es básicamente, encontrarse en dificultades económicas. “Trascendío”, “relambío” y “propasao”, son gradaciones del mismo significado: presuntuoso, fresco. “Propinco”: es propenso a. Si usted escucha a alguien decir del “saber adónde tiene el maco la manteca”, ese es criollo. Si refiere saber que el “maco no e peje. En el primer caso es que ese sabe de lo que habla y en el segundo que sabe diferencia y distinguir a lo que se refiere. “Semilla”, puede ser simiente, expresión de sorpresa cuando se recibe un golpe o clítoris. “Saranana” y “guachipa” son sinónimos de salpullido. “Gambao” significa patizambo. “Chin”, es medida de poca cantidad, “chin chin, es aún más pequeño y “chililín” es todavía menor. “Aguajero” “bultero”, o allantoso” es el que presume de ser lo que no es. “Aventao” es lleno de gases o de flatulencias abundantes. “Etropajo” es accesorio para fregar de cualquier elemento que sirva para ese fin; cuando la gente no luce bien, especialmente mujer, “ta vuerta un etropajo”. Si se dice: “que ta alentao” es que se encuentra mejor. “Irse por la ventana” o “empliarse” es amancebarse o juntarse como pareja. “Ser de silla y de aparejo” es que se acomoda a lo que sea. “Cortado” tiene muchos significados entre los criollos: herida con objeto filoso, pisar excremento humano, quemarse en un examen en la escuela, contraer una enfermedad venerea y échale un “chín” de leche al café. Si es un café con leche en taza pequeña es: “un medio pollo”. “Tieso” es duro. “Bellaco” en nuestro país es muchacho travieso. Aquí “can” no es perro si no fiesta, juntadera, “chercha”. Una “cervesuana vestida de novia” es una cerveza ceniza casi a punto de congelación. El “entresijo” es parte de los intestinos. “Lenguemime” es un puñal largo y fino. En algunos sitios lo califican como “sacaigado”. El cuero de una tambora se saca de una “chiva señorita”, que no ha estado preñada”. “Chemba” son labios carnosos, grandes y ojos grandes, pronunciados son “ojo de pavo cagón”. “Se lo chupó un pato” cuando el hombre luce flaco y se le atribuye a la mujer, demandar mas de lo el sujeto puede. “Tener menudo pa devolvé” es tener una “querida” y cumplir bien en la casa ante las exigencias de la esposa .”Te guallate”: es fracasaste. “Tar tinbí” es estar lleno al extremo. “Culebra no se coje en lazo”: el tíguere no cae en gancho. “Churria” se refiere a diarrea profusa. “Pan de chola” es hecho con harina de “guáyiga”, pakmacea pequeña neuro tóxica que afecta al ganado vacuno que la come p, hasta dejarlo incapaz de pararse. Planta típica del este criollo. “Masamorra” afección de los espacios entre los dedos de los pies, en Puerto Rico, Colombia y otros países del sur, fritura de maíz y aquí puré de auyama también. “Chupe uté y déjeme el cabo”….de la época del “pachuché” y expresión que significa: coja amante pero boroneee…