Se repite la historia de un país que no nos requería visa para entrar en él, pero que nos la requerirá en lo sucesivo: Guatemala, después de un poco más de cinco años. Debido a que no nos requería visa, dicho país fue tomado como punto de tránsito para llegar a Estados Unidos. Las autoridades migratorias guatemaltecas se dieron cuenta de la irregularidad y actuaron. Con España y Argentina sucedió lo mismo. No necesitábamos visa para ellos, pero por mala conducta migratoria decidieron requerirla. Podría argumentarse que Guatemala no es particularmente atractivo para nosotros, pero es otro golpe para nuestro devaluado pasaporte y para nuestra libertad de viaje.