El país logra avances económicos y democráticos, pero el irrespeto y desconocimiento de la clase política a principios fundamentales representa un peligro para el futuro institucional. Increíble pero cierto: la Junta Central Electoral ha tenido que recordar a las organizaciones políticas que los períodos de precampaña y campaña aún no han comenzado y, en consecuencia, los actos proselitistas no están permitidos. Este país no puede vivir en actividad electoral todo el tiempo. Hay que concentrarse en atender temas fundamentales de la agenda nacional con el concurso de todos los sectores nacionales. Los partidos y sus dirigentes deberían ser los primeros en colocar esto en lugar prioritario de sus agendas.