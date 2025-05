La clase política dominicana históricamente no ha tenido genuina vocación de concertación bien entendida y con visión de país. Pero la reunión cumbre del presidente Luis Abinader con los exgobernantes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina denota un cambio provechoso, que de continuarse por senderos de respeto y equilibrio puede beneficiar ampliamente a la colectividad. Lo cortés no quita lo valiente; una política nacional respecto a la crisis de Haití y su incidencia en el país puede ser concertada por el oficialismo y la oposición, ahora en el Consejo Nacional Económico y Social. Lo importante es que los acuerdos no se queden en la retórica de declaraciones de intenciones.