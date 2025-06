Mientras aún persiste una secuela que se perfila como interminable en el sentimiento nacional por la tragedia del Jet Set, el desplome de 5 postes del tendido eléctrico en el viejo puente Francisco del Rosario Sánchez en el río Ozama (“puente de la 17”) debe llamar la atención para no quedar como una simple y episódica nota. Aunque las autoridades sostienen que ese hecho no guarda relación con los trabajos que se realizan para reforzar la estructura, lo pertinente es asumirlo con máximo rigor y seriedad, lo que no significa planteamiento alarmista. Ya deberíamos saber que prevenir es un acto prudente que puede salvar vidas y evitar nuevas desgracias. l