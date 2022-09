Email it

La procuradora general, Miriam Germán Brito ha alertado contra uso indiscriminado de la prisión preventiva, la medida de coerción más impuesta en el país. Ha provocado ahora mayor cantidad de presos no condenados que en décadas anteriores. Pero debido a los casos de corrupción administrativa, no tenemos el ambiente nacional para discusión serena de la cuestión. El populismo penal presiona a jueces y Ministerio Público. Sin embargo, esto apremia. Como señaló la ecuánime procuradora general, el poder punitivo no puede tomarse a la ligera, “los actores de la pena deben reflexionar para imponerla”. Muy importante en esto es la voz de la Oficina de Defensa Pública, que tiene la experiencia en cuanto a apresados pobres. ¿Qué dice?