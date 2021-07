Satisface que no quede impune corrupción o narcotráfico. Pero de poco vale socialmente la pena de prisión si, una vez cumplida, se le devuelve todo su dinero y propiedades al convicto; si preserva derechos sobre los bienes ilícitos. Es burlesco ver al exconvicto libre y rico, queda la impresión de que no se hizo justicia. Sabemos que para poder recuperar bienes malhabidos precisamos legislación especial: ley de extinción de dominio, que no tenemos. Sin embargo parece ser que con el Congreso actual y pese al interés de Estados Unidos en su aprobación, no hay muchas esperanzas de tenerla. ¿Tendremos que esperar otro Congreso para dotarnos de esa legislación que ahora tanto lamentamos no tener?