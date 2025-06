Una de las distintas iniciativas emprendidas para fortalecimiento de seguridad ciudadana y como parte del proceso de reforma policial, el programa de patrullaje preventivo por cuadrantes tendrá que pasar la crucial prueba sobre el terreno. La gente está escéptica, ya cansada de anuncios con proclamas novedosas, pero que en la práctica no siempre pasan la prueba con resultados palpables y sostenibles en el tiempo. En barrios populares y populosos, las quejas son continuas de familias que se sienten inseguras ante asaltos y robos que no dan tregua y que al parecer no temen o desafían a la presencia policial, aunque sea numerosa y con novedosos uniformes.