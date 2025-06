Donald Trump ha defraudado en lo económico: los precios no han bajado y, para peor, la economía no ha crecido e incluso se habla de posible recesión. En política exterior, ha hecho un papelazo al no poder poner fin a la guerra en Ucrania y, adicionalmente, arder Medio Oriente. El único punto luminoso que tiene ante sus votantes y seguidores es la agenda migratoria, máxime lo de las deportaciones. Precisamente ha anunciado que se intensificarán las redadas, al parecer para compensar su fallida gestión en economía y política exterior, y quedar mejor ante su grey. Ese es el balance de los primeros seis meses de su nuevo mandato.