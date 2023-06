Amor propio. Es la valía que tenemos sobre nosotros. Muchos lo pregonan, pero en realidad no se lo profesan. El amor propio, no es autoestima, es mucho más que eso. Es aceptarnos como somos, no necesitar de nadie para ser felices, conversar con nosotros mismos, mimarnos…



Este sentimiento es imprescindible para alcanzar la felicidad; pero, penosamente, no abunda y esta es la razón por la que se dificulta tener y mantener las relaciones entre las personas.



Si no te amas, jamás podrás amar a otros, quizás sientas apego, simpatía o afinidad, pero no amor. Es totalmente imposible dar algo que no se posee.