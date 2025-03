A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que el cambio es inevitable. No nos preguntan si estamos listos o si queremos hacerlo. Simplemente sucede. Nos empuja hacia adelante, aunque sintamos los pies pesados, aunque preferiríamos aferrarnos a lo conocido.



Emigrar a los 42 fue uno de esos cambios para mí. No era un sueño largamente planeado ni un deseo ardiente de empezar de nuevo. Fue una decisión impulsada por las circunstancias, por la necesidad. Empaqué mi vida en maletas, dejé atrás rutinas, calles familiares, personas queridas. No hubo tiempo para preguntarme si quería hacerlo; solo para hacerlo.



Después vino el divorcio. Otro terremoto que sacudió los cimientos de lo que alguna vez llamé hogar. Mudarse tras eso no fue un acto de valentía, sino de supervivencia. Cambiar de espacio, de ambiente, era necesario, pero en el fondo, yo seguía siendo la misma.



El cambio ocurre porque la vida nos empuja. Perdemos un empleo y buscamos otro. Enfrentamos una crisis y nos adaptamos. Cambiamos porque no hay opción, porque si no lo hacemos, la vida nos pasa por encima.



Pero la transformación es diferente. Es mirarnos en el espejo y decidir, con intención, que no queremos ser la misma persona que ayer. No porque el mundo nos lo exija, sino porque algo dentro de nosotros despierta y nos impulsa a crecer.



Elegir una nueva carrera no fue solo un cambio; fue una transformación. No se trató únicamente de aprender nuevas habilidades, sino de redefinir quién soy, de encontrar propósito en un camino que antes ni siquiera había considerado.



Descubrir el valor de los actos de servicio tampoco fue una obligación, sino una elección. Fue salir de mi comodidad para dar, acompañar y ser parte de algo más grande que yo misma. Fue transformar mi perspectiva, mi manera de relacionarme con el mundo.



La transformación no sucede desde afuera. No ocurre porque alguien nos obliga. Nace de una decisión interna, de un anhelo por más: más autenticidad, más sentido, más conexión con lo que realmente importa.



Transformarse requiere coraje. Es fácil dejarse llevar por el cambio sin cuestionar demasiado. Pero la transformación exige una valentía distinta: la de enfrentarnos a nosotros mismos.



Es el coraje de admitir que ciertas versiones de nosotros ya no nos sirven. Que algunos hábitos, relaciones o creencias deben quedar atrás. Que el camino más fácil no siempre es el que nos hará crecer.



Transformarse duele. Es incómodo. Implica soltar seguridades, desafiar expectativas, tomar decisiones que otros tal vez no entiendan. Y, sobre todo, confiar en que la versión de nosotros que aún no conocemos valdrá la pena.



“El cambio nos obliga a reaccionar. La transformación nos invita a elegir”.



Cuando cambiamos, muchas veces lo hacemos con miedo, con nostalgia por lo que dejamos atrás. Seguimos adelante, pero sin realmente haber crecido, simplemente ajustándonos a lo nuevo.



Cuando nos transformamos, lo hacemos con propósito, con convicción, con el deseo genuino de convertirnos en nuestra mejor versión. De vivir con intención en lugar de por inercia.



La transformación nos obliga a hacernos preguntas incómodas: ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Y aunque no siempre tengamos las respuestas de inmediato, el simple hecho de cuestionarnos ya nos pone en el camino correcto.