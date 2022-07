Email it

Siempre será valioso recibir reconocimientos que resaltan los frutos de una vida entregada a determinada labor. En esta oportunidad el Senado de la República Dominicana reconocerá en el día de mañana a un periodista, locutor y actor, que en el 2023 cumplirá 50 años trabajando por el arte y la cultura dominicana, se trata de José del Carmen Cáceres, conocido como Joseph Cáceres.



Pocos periodistas dominicanos tienen la sagacidad y capacidad de hacerlo bien, no sólo en la prensa escrita, sino en la radio y también en la televisión.



Joseph Cáceres es miembro del Consejo de Asesores de Acroarte, institución que dirigió en tres ocasiones y desde 1973 escribe la columna Arte Nacional en el periódico El Nacional.



Su historia está marcada por una impronta especial que permitió ver crecer e impulsar a muchas de nuestras figuras, cuando desde los espacios que dirigió, como la Revista Galería, sirvió de mentor de artistas y periodistas.



Con casi 50 años en el ejercicio del periodismo, es una voz que sigue vigente y es referencia obligada cuando necesitamos saber sobre la actualidad del mundo del entretenimiento y cultural.



Es graduado en Artes Escénicas, Comunicación Social, locución y actuación. Desde el año 2021 la Casa Nacional de la Asociación de Cronistas de Arte lleva su nombre.



Es un cronista a carta cabal, de los que no le gustan que le cuenten, asiste regularmente a todas las actividades del área, en pos de tener de primera mano las informaciones que posteriormente escribe para sus lectores.



Cuando inició el auge de los portales digitales se preparó y puso en marcha Merengala.com página interesante que recoge la cotidianidad con información y anécdotas del mundo del entretenimiento.



Josep Cáceres no es de los que se ha resistido a los cambios, por el contrario, se interesa en saber y aprender para estar siempre al día de cara a las innovaciones en la profesión y un ejemplo es su inserción en las plataformas sociales, donde cada día su comunidad crece, gracias a sus comentarios e informaciones.



Son todas estas razones por las que valoramos y aplaudimos que el Senado de la República haya acogido con beneplácito reconocer la trayectoria de este periodista, que sin dudas, es un referente en la clase artística y entre los periodistas de ayer y de hoy. ¡Enhorabuena Josep!