María Eugenia del Castillo Cabrera

Embajadora en Misión Especial

El 26 de marzo de 2025, Santo Domingo será nuevamente el epicentro de un evento estratégico: el Latin American Cities Conference del Americas Society/Council of the Americas, (AS-COA, por sus siglas en inglés). Con más de seis décadas de trayectoria, el AS-COA es una de las principales organizaciones empresariales dedicadas a fomentar el diálogo, la inversión y el comercio en América Latina. Sus miembros comparten un interés común: fortalecer el desarrollo económico y social, consolidar el Estado de derecho, promover la integración regional y robustecer la democracia en el Hemisferio Occidental.



Por segunda ocasión, la capital dominicana reunirá a líderes gubernamentales y empresariales de las Américas para debatir sobre las oportunidades estratégicas del país y de la región. En un contexto de crecimiento económico acelerado, la República Dominicana se consolida como un actor clave en la conversación regional sobre inversión, innovación y estabilidad.



De la invisibilidad al protagonismo regional



Hasta hace poco, la idea de que la República Dominicana tuviera un rol activo dentro del AS-COA parecía distante. Durante mis años en Nueva York, observaba cómo otras naciones aprovechaban esta plataforma para proyectar sus fortalezas y captar inversión de manera continua. Sin embargo, nuestro país no figuraba de manera activa en ese escenario. Todo cambió en 2022, cuando desde el Gabinete de Promoción de Inversiones decidimos tocar las puertas de AS-COA y traer su evento a Santo Domingo. En abril de 2023, nuestra primera edición resultó un éxito rotundo, con una audiencia en vivo de más de 130,000 personas. Más que una conferencia, marcó un antes y un después para la proyección internacional del país, permitiendo exhibir nuestros logros económicos, nuestra visión estratégica y nuestra capacidad de innovación.



Un foro que proyecta el futuro



El regreso del AS-COA en 2025 confirma que este encuentro ha trascendido el carácter de evento puntual. Se ha transformado en una plataforma permanente de proyección internacional, donde el mundo puede descubrir las ventajas competitivas de la República Dominicana en sectores clave como el comercio, las finanzas, la tecnología y la infraestructura.



Más allá de los indicadores macroeconómicos, nuestro activo más valioso es nuestra gente. Se nos reconoce por nuestra calidez, pero es momento de resaltar también la preparación y talento de nuestros empresarios, su nivel de formación y su espíritu innovador. En este foro, ejecutivos dominicanos compartirán escenario con figuras internacionales de alto nivel, para posicionar al país ante audiencias influyentes y generar oportunidades estratégicas.



Inversión, estabilidad y liderazgo regional



Ser sede de este evento es una declaración inequívoca: la República Dominicana es un destino estratégico para la inversión. En 2023, el presidente Luis Abinader afirmó que el país se había consolidado como “uno de los pioneros a nivel mundial” y un receptor ideal de proyectos innovadores. Hoy, esa afirmación cobra mayor fuerza, respaldada por el interés de empresas multinacionales, un sector turístico con cifras históricas y un entorno de negocios estable.



La Vicepresidenta Raquel Peña destacó en el Simposio AS-COA 2024 en Estados Unidos que estas condiciones hacen de la República Dominicana una apuesta de inversión confiable y segura.

El éxito del AS-COA en Santo Domingo también evidencia el modelo de colaboración entre el sector público y privado. Un ejemplo de esto es el aumento de la inversión extranjera directa, que en 2024 alcanzó los USD 4,500 millones, lo que refleja la confianza del mercado en nuestra economía. Gracias a esta sinergia, el país se ha posicionado como referente regional, y este foro es la plataforma ideal para proyectar nuestros avances y fortalecer nuestro liderazgo.



Un 2025 de decisiones clave



En marzo, Santo Domingo volverá a ser el escenario de debates fundamentales que impactarán el futuro del hemisferio. Los paneles abordarán temas cruciales como la estabilidad monetaria, el rol de los bancos centrales en la atracción de inversión, la transformación digital y la tecnología como catalizadores del crecimiento, así como la relevancia de fortalecer alianzas estratégicas para un desarrollo sostenible. Con la participación de actores clave como Bloomberg News, el mundo conocerá de primera mano el potencial dominicano y su influencia en la economía regional.



El momento de la República Dominicana es ahora. Es tiempo de aprovechar esta plataforma para posicionarnos aun más en el escenario global y seguir construyendo un futuro de oportunidades. ¡Sigamos proyectando al país con determinación y orgullo!