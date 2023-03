No son pocos los que se confunden al momento de escribir una determinada hora, debido a que muchos, incluso, dan por válido que lo están haciendo bien porque “así lo han visto siempre”.



En el universo gramatical existen normas para todos los aspectos que lo conforman y se van adaptando para las novedades que surjan, porque en definitiva: el idioma lo hacemos los hablantes… ¡Sí, siempre me lo dicen!



Recuerdo que una vez escribí sobre las unidades del tiempo, a propósito del título que acompaña a este artículo de hoy. Empezaba diciendo, y lo reconozco, que soy una predispuesta a todo lo que tenga que ver con los números, pero hacía la salvedad de que hay que conocer al respecto por su importancia en nuestro día a día.



Con respecto a las horas (suman 24 las que tiene un día), la Fundéu explica que pueden escribirse siguiendo dos modelos: el de doce horas, en cuyo caso suelen emplearse palabras y el tramo del día se precisa con los complementos de la mañana, de la tarde, de la noche o de la madrugada, y el de veinticuatro horas, más frecuente cuando la hora se expresa en cifras.



La Fundéu añade que si en el modelo de doce horas se emplean las cifras, es posible añadir las abreviaturas a. m. y p. m., con espacio tras los puntos abreviativos, según nos hallemos antes o después del mediodía (las 6 a. m. o las 6 p. m.); cuando son las doce de la mañana, se recomienda la abreviatura “m.” (12 m.), mientras que a la medianoche le corresponde la expresión 12 a. m., tal como indica la Ortografía de la lengua española.



Aunque el modelo que se suele usar en nuestro país es el de 12 horas, no está de más adelantar que el de veinticuatro horas se prefiere en contextos que requieren precisión o en intervalos horarios (9:00-17:00), aunque también puede verse en textos periodísticos o literarios.



“El separador oficial entre las horas y los minutos es el signo de dos puntos, pegado a los dígitos que lo preceden y lo siguen, lo cual no significa que usar el punto sea incorrecto (23:45 o 23.45)”, explica claramente la Fundéu.



Para referirse a la medianoche en este modelo, caben dos posibilidades: las 24:00 h del 31 de diciembre equivale a las 00:00 h del 1 de enero. El símbolo h es opcional, aunque se prefiere escribirlo cuando se prescinde de ceros (a las 05:00 o a las 5 h). La escritura con ceros es la que se ajusta al estándar internacional, aunque en el uso común pueden omitirse.



Recuerden que las fuentes oficiales recomiendan no mezclar ambos modelos, de manera que es mejor escribir las nueve de la mañana, las 9 a. m., las 09:00 o las 9 h, mejor que las 9 de la mañana.

¡Gracias por leerme!