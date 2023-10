El caso del conflicto palestino-árabe-israelí hay que analizarlo desde varias dimensiones, considerando la histórica, religiosa y geopolítica. Palestina fue ocupada por Inglaterra, como otros países, después de la caída del imperio Otomano que ocupó el mundo árabe por más de cuatro siglos. Los países de Europa dividieron a los países árabes entre sí, Palestina quedó bajo el mando de Inglaterra. En el año 1917, bajo la denominada Declaración de Balfour, Inglaterra declaró el compromiso de dar Palestina a los judíos, época en que con la ayuda del gobierno británico empezaron los judíos de todo el mundo a ingresar a Palestina, comprando propiedades y expulsando al pueblo palestino de sus hogares.



El 14 de mayo de 1948, como lo previó la ONU, los judíos declararon el nacimiento del Estado Judío en Palestina, siendo reconocido por Inglaterra, y otros países del mundo, siempre con el papel de Inglaterra y los Estados Unidos. Los palestinos declararon la guerra con la ayuda de voluntarios de países árabes y lucharon contra este Estado Judío sionista. El caso de Palestina quedaba en manos de los ejércitos y gobiernos árabes, lo que para los palestinos significaría que los árabes podían ayudar a liberarle y acabar con el Estado sionista en Palestina.



Estallaron dos guerras en la región. Las guerras de 1956 y de 1976, en las que Israel logró derrocar los ejércitos árabes con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. Esto permitió a los palestinos darse cuenta que su liberación no estaba en manos de los ejércitos árabes. Nació entonces la organización guerrera de Palestina encabezada y dirigida por Al-Fatah, creada en 1958 por Yasser Arafat, y que fue el inicio de la Organización para la Liberación de Palestina -OLP-



Empezó la guerra contra el Estado Sionista de Israel y tomó como punto de partida a Jordania para atacar a Israel. Luego el Rey de Jordania entró en guerra con los guerreros palestinos que usaran el territorio jordano como base para atacar Israel. Fue una guerra sangrienta entre el ejército jordano y guerreros palestinos, conocida como la guerra de Septiembre Negro. Muchos palestinos resultaron muertos y otros tantos fueron expulsados de Jordania, algunos para Siria y otros para Líbano. Se celebró una cumbre de jefes árabes bajo el auspicio de Gamal Abdel Nasser, para frenar la guerra entre palestinos y jordanos. Los jefes de los grupos armados se trasladaron al Líbano que tiene frontera con Palestina y empezaron a atacar el Estado Sionista en Palestina. Los palestinos se vieron precisados a defenderse y buscar alternativas contra estas embestidas agresivas.



La causa de Palestina tuvo mucho respaldo de muchos países del campo socialista y muchos movimientos revolucionarios en el mundo que están en pie de lucha por esta causa. Todos estos hechos llevaron al mundo, los gobiernos y organizaciones internacionales a conocer y reconocer la causa palestina y por primera vez el Líder de la lucha palestina, Yasser Arafat logró ingresar a la ONU y hablar en un foro internacional en nombre del pueblo palestino. Desde entonces la ONU reconoce a la OLP como miembro observador.



La OLP pasó mucho tiempo atacando el Estado Judío en Palestina, razón por la cual Israel invade a Líbano en el año 1981 y lanza una ofensiva contra líbanos y palestinos. La guerra duró mucho tiempo y los guerreros palestinos quedaron rodeados y aislados sin ningún apoyo árabe, siendo obligados a replegar momentáneamente la lucha, y con la intervención de muchos países se puso fin a la ofensiva israelí bajo la condición de que los palestinos salieran del Líbano. Todos los guerreros palestinos fueron “repartidos” entre países europeos para vivir, su líder Arafat y su comando fueron trasladados a Tunis como refugiados, con el compromiso de no más guerra. Ante esta situación la causa palestina entró en otra etapa.



Estando la OLP en Tunis cumpliendo con el Acuerdo Internacional de no más Guerra y buscar un acuerdo de Paz entre las dos partes con apoyo internacional, entra en un proceso de (división) en sus filas porque algunos no estaban de acuerdo en dejar la lucha armada. En este escenario surgió la Primera Intifada (insurrección popular sin uso de armas), contra Israel, en el año 1987 y duró hasta 1993, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de OSLO entre OLP e Israel. Después de este acuerdo la causa palestina tomó dos caminos: uno es de Paz dirigido por la Autoridad Palestina y su jefe Abbas.



Y el otro dirigido por Hamas en Gaza.



En el año 2000 empezó la segunda intifada contra Israel hasta el 2005. Cuando se firmó el Acuerdo de Armisticio (Tregua), entre ambas partes, Palestina e Israel en Egipto donde se pone fin al conflicto armado, pero siempre, por hubo violación de Israel a estos acuerdos. Como resultado del acuerdo de OSLO se formó la primera Autoridad Nacional Palestina (Gobierno)



dentro de Palestina, en 1994. Se celebró el Congreso Nacional Palestino para elegir nuevos miembros donde el movimiento de la lucha islámica Hamas, salió con el mayor número de escaños y nombró el primer jefe de Gobierno en Gaza el Sr Mahmoud Hanea.



No duró mucho hasta que empezó el conflicto con el líder de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, jefe del Estado Palestino. Abbas, quien decretó quitar el jefe del Gobierno en Gaza, el Sr. Hanea pero éste no reconoció el decreto. Empezó Hamas de nuevo la confrontación con Israel.



Llega el 7 de octubre del año en curso cuando estalló de nuevo la confrontación por la defensa del territorio palestino, en razón del incumplimiento de la vieja resolución 181 de 1987 de la ONU, reconociendo el territorio y el Estado Palestino.



Entre ofensiva y contraofensiva se desarrolla esta confrontación, lo que demuestra que, como dijimos al inicio de este artículo, este conflicto tiene muchas dimensiones. Árabe, Islámico, cristiano, Judío, entrelazan en sí. La dimensión Árabe-Palestina es parte de la nación Árabe, la dimensión Islámica-Palestina es parte de la nación musulmana, en la dimensión cristiana hay lugares santos cristianos en Palestina, en el judío también se encuentran lugares santos judíos en Palestina. La tierra de todas las religiones es Palestina.



La ofensiva de Hamas el día 7 de los corrientes es de gran envergadura donde se mostró la capacidad militar de Hamas contra Israel, su inteligencia táctica por no infiltrar la información de la preparación, pudiendo penetrar al territorio de Israel y alcanzar su objetivo, pasando de la defensiva a la ofensiva, colocando la causa palestina en primer orden en la agenda internacional, logrando también ganar más reputación y respaldo del pueblo Palestino.



Hamas, como es conocido, es un movimiento político-militar que lucha por la defensa del territorio palestino. Como tal, tuvo que mostrar a su pueblo que es capaz de luchar por su libertad, independencia y soberanía, todo lo cual conlleva a la paz. La ofensiva de Hamas reveló la mentira y falsedad de la cúpula de Israel y de su ejército “invencible”. Hamas sabe que el costo de esta ofensiva será caro.



Pero los logros son más. Sabe que Israel va lanzar una contraofensiva, como de hecho, muy costosa. La causal de este conflicto no es más que el irrespeto por parte de la ONU a sus propias resoluciones. Palestina solo está defendiendo su soberanía, en el marco del derecho.



Este conflicto deja el Gobierno de Israel en mala situación ante su pueblo. Independientemente de la contraofensiva de Israel, Hamas cambió las reglas de juego en la región.



El objetivo de Israel es claro, lanzar una contraofensiva en Gaza para obligar a la población a salir hacia Egipto y desocupar Gaza para ocuparla Israel. Obligar a los palestinos a buscar un Estado en el Sinaí en Egipto, sacarlos de Cisjordania para Jordania y quedarse con toda Palestina. No obstante, el golpe que ha recibido Israel no se olvidará por muchas décadas; algunos han dicho que es otro Holocausto, por la cantidad de muertos, heridos y rehenes. El pueblo israelí ha perdido la confianza en su gobierno. Y queda demostrado que tal fortaleza militar y de seguridad no es tal.



Lo más lamentable en todo esto, es la pérdida de vidas humanas de ambas partes en conflicto, muchas de personas inocentes como los niños. Abogamos desde este espacio por un entendimiento para la Paz y el respeto al derecho internacional, que detenga este derramamiento de sangre.