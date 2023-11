Como mentor me enfrento a la pregunta de mis mentees de cómo tener éxito. No tengo una receta perfecta, y sé que no existe una única ni universal. Pero sé que la mayoría de las personas que en una u otra área y medida tienen éxito de manera sostenible tienen aptitudes y actitudes comunes. En las próximas 11 columnas trataré de dejar la misma cantidad de enseñanzas para aquel que desea tener éxito o incrementar el que ya posee.



Este primer paso lo analizaré con el deporte profesional de hoy. Una vez escuché al futbolista alemán Tony Kross hablar de su compañero de equipo del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Decía que, al terminar la práctica, lo echaban de menos en el camerino… el portugués seguía pateando al arco mucho tiempo después de finalizada la sesión oficial.



¿Era suficiente su talento para llegar donde llegó? No. Quizá hubiese sido, de todas maneras, uno de los mejores del mundo; pero, seguro no por mucho tiempo, ni hubiese llegado a ser de los mejores de todos los tiempos.



¿De qué depende hoy el éxito de talentos excepcionales como Cristiano Ronaldo? De lo que dependemos todos para lograr lo que queremos, y que voy describiendo en este primer paso con el ejemplo del gran futbolista.



Un emprendedor puede tener ideas y empuje para lograr su emprendimiento, pero sin ese ingrediente que caracteriza a los deportistas, como ejemplo, que llegan a lo máximo, no podrán mantener su emprendimiento. El verdadero éxito no es armar su negocio y tenerlo por un tiempo limitado, sino hacerlo perpetuo.



Si te has dado cuenta, hablamos aquí de “la disciplina” como primer paso. Es mantenernos en el camino elegido mientras sepamos que es el correcto. Es no desfallecer por tropiezos. Es salir a la cancha cada día a practicar aunque no tenga ánimo. Es quedarse pateando aunque no tenga la obligación. Es patear más que los otros aunque yo sea el mejor.



¿Haces hoy un plan que llevarás con disciplina sin importar lo que pase?