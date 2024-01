Practicando un deporte que mucho me gusta me doy cuenta de cómo un área mental afecta tanto para llegar al éxito en un partido. A tal punto, que jugamos mejor cuando todo está perdido.



Lo vi también hace unos días cuando un equipo de beisbol ya descalificado para pasar a la siguiente ronda les hizo la vida difícil a los que competían por lograr su paso, mientras que estos últimos se ponían ellos mismos la situación color de hormiga.



El gran problema es que no podemos dominar nuestra mente así por así.



Digamos que podemos ser inteligentes emocionalmente y reconocer la emoción que nos llega al momento de estar ganando. Es el primer paso… lo difícil es dominar la reacción que desencadenará esa emoción generada por la situación y nuestra programación propia.



Recientemente vi el resumen de un juego de golf donde un jugador amateur ganó un torneo profesional. El joven mantuvo la cordura durante las más de 4 horas de juego. Era el cuarto día de competición y no pudo estar a la altura de los 3 días anteriores. Pero se recuperaba de cada error.



Al terminar la partida, con un tiro que de no lograrlo le llevaría a jugar un desempate, se notó cómo el elefante parado en dos patas sobre sus hombros desapareció. No muchos logran meter ese golpe de esa distancia en esas condiciones ni en la realidad que describí.



Podemos decir que mantuvo la calma, eso es muy fácil de decir. La realidad es que por dentro tenía que ser una olla de presión que solo la podía mantener en control contando con su válvula de escape.



Veo tanta gente presionarse por casi nada, andar por la vida con ese elefante en los hombros, pero pensando que el estrés es que los lleva a ser productivos. Es un gran error de pensamiento.



El paso 8 para tener éxito es: estar en calma y evitar o disminuir el estrés. ¿Qué harás hoy para bajar ese gran detractor de tus éxitos?