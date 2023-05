Email it

Iniciándose este siglo XXI ha habido una irrupción evidente de la “Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial”; aunque sus asomos primarios se localizan a mitad del pasado siglo XX, su más evidente presencia es ahora.



En el “Foro Económico de Davos” se ha venido denominando a este proceso como la “Cuarta Revolución Industrial”; sin embargo, todas las características configuran de que se trata de un cambio de época, migró de una “Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial”, que inició en la segunda mitad del siglo XX y tomó cuerpo iniciándose el presente siglo XXI.



Como es conocido, el “Foro de Davos” (Foro Económico Mundial (World Economic Forum o WEF) es una organización no gubernamental y tiene su sede en Ginebra, Suiza; fue fundado en enero de 1971 por el profesor alemán Klaus Schwab; está presidido por Borge Brende. Celebra sus reuniones anuales en el Monte de Davos (Suiza) y reúne a líderes políticos, jefes de Estado, empresarios e intelectuales. En enero de este año 2023 se anunció la participación de 30 jefes de Estados y gobernantes y 2 mil 500 líderes. Es financiado por 100 grandes corporaciones miembros con una suma superior a los 5.000 millones de dólares.



Sus características colocan al Foro de Davos como un centro de influencia y poder político y económico. El 23 de enero de este 2023 sus temas centrales, se vieron obligados a las crisis: Guerra de Ucrania, cambio climático y recesión mundial.



Veamos aspectos relevantes: Sobre la Guerra de Ucrania se mostró la disyuntiva entre ayuda militar de occidente o animar una negociación; todo en medio de una crisis inflacionaria que obliga a decisiones. El tema económico fue visto con reservas ante una posible estanflación en las principales economías del mundo, aunque hubo pareceres menos inquietantes de los que se temía; el reto es reducir la inflación. En relación con los esfuerzos para las promesas ambientales caminan lento; en un contexto de mayor pobreza y menor crecimiento, son limitados los incentivos económicos para poder hacer la transición de una economía de carbón hacia una verde.



Para los países desarrollados las soluciones subsidiadas son más factibles que para los países pobres, fiscalmente imposibilitados de ofrecer ayudas como lo hacen las grandes potencias económicas. No queda claro qué pasará con el tema de las cadenas de suministro.



China se declaró abierta a los negocios, previendo un crecimiento del 4,5%. Marcando un rumbo hacia la multipolaridad global; o quizás a la multicomunidades de naciones.



Entre resultados que arroja aquel evento, David Gutierrez en su BLP destaca:



“Tal vez las noticias más impresionantes llegaron del lado de la tecnología, como el uso de la inteligencia artificial y ChatGPT para transformar los negocios. No obstante, con la llegada de la tecnología, las grandes tecnológicas anunciaron el despido de decenas de miles de empleados en todo el mundo”.



La “Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial” irrumpió en la economía mundial como respuesta a las limitaciones impuestas y oportunidades por la pandemia de covid-19, provocando que: 1) el 1% de los ricos se han apoderado de las 2/3 partes de las riquezas desde 2020; 2) fortunas de multimillonarios suma 2,700 millones diarios; y, 3) que un centenar de empresas de alimentos y energía duplicó ganancias en 2022.