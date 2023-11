Los que son afines al Gobierno, estén o no en la nómina, ya sean opinadores pagados o “independientes”, se han ido de boca y lanzan loas al reciente viaje de Abinader a Washington, el cual, sin exageraciones, se puede calificar de muy exitoso. Pero la mayoría de esos “analistas”, incapaces de leer entre líneas, pasa por alto o no ha sazonado lo suficiente que Biden destacara en su cuenta personal, subrayen eso de cuenta personal, los esfuerzos de Abinader en la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Un analista de verdad descodificaría esa mención como apoyo a que esa lucha continúe en el poder (reelección) y vía de consecuencia, de forma implícita, un no respaldo a otros candidatos que no encarnarían esa condición o que, por el contario…