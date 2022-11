Email it

El escenario fue similar al del pasado miércoles, pero en 2015: el Almuerzo de Acción de Gracias de la Cámara Americana de Comercio. En esa ocasión el embajador de EE.UU, James W. Brewster, reivindicó su derecho a hablar, y hasta criticar, asuntos internos de nuestro país. “Las fuertes inversiones y las relaciones cercanas que unen a Estados Unidos con República Dominicana me dan ese derecho”, dijo. Y remató: Quienes no estén de acuerdo y critican eso, “que vayan a la embajada y nos devuelvan la visa”. Una insolencia, pero que se recuerde nadie devolvió su visa. Ahora, ante otro irrespeto a nuestra soberanía, la cúpula empresarial le hizo “el fo” al enviado estadounidense, y no hubo temor de que le cancelaran sus visas. Pero antes, como ahora, desde la Embajada hubo insolencia.