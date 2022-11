Email it

La semana anterior hubo dos hechos que si no fuera por las implicaciones de por medio serían para reír, como la condena de Estados Unidos, que ha provisto armas y recursos a Ucrania por valores que superan los 18 mil 500 millones de dólares, a Corea Norte por supuestamente enviar proyectiles a Rusia para emplearlos en esa guerra. El otro colmo es que la ONU aprobó por vez número 33, con 185 votos a favor y apenas dos en contra, una nueva resolución para que se ponga fin al bloqueo económico contra Cuba, pero Estados Unidos (que es junto a Israel uno de los dos votos desfavorables) no se da por aludido. Un par de ejemplos de las vueltas que da el mundo y de que a la ONU no se la respeta.