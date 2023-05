Hace bien Abinader en advertir, desde la Contraloría (van tres contralores en su gestión), que no permitirá que se usen fondos públicos en la campaña electoral, aunque debió acompañar esa alerta con medidas concretas, como que sus funcionarios, aunque sea con su propio dinero, no activen para su reelección. Es muy fino el espacio que separa a un ministro o encargado en campaña del uso del dinero del contribuyente, por lo que tiene que pedir a titulares de alto nivel que no tengan movimientos reeleccionistas. Deligne Ascensión, García Fermín, Limber Cruz, Ito Bisonó, Carolina Mejía, Aníbal Díaz Belliard y varios están en la calle del medio. No solo el dinero es el peligro; también el uso del poder y la influencia que da el Estado, tal el caso de la señora de Barahona.