Sorprendió la publicación de la resolución del Comité Nacional de Salarios número 11-2022 sobre el salario mínimo para el trabajo doméstico. La primera pregunta fue ¿y cuando se reunió para adoptar esa decisión ya que no se supo de convocatoria? Se produjo el jueves 25 de agosto tras superar la dificultad de que los patronos (Copardom y Conep) se negaron a suscribirla porque no podían responder por un sector que no representaban. Como es un órgano tripartito se requería de una contraparte, y la solución se logró al desempolvar asociaciones de amas de casa, lográndose así la pata que le faltaba a la mesa. Ni tontos ni perezosos, los patronos, antes de abandonar, dejaron por escrito su posición, por si las moscas.