El presidente Luis Abinader ha sido reiterativo en algo: aún no decide si optará por repostularse. Pero el jueves en La Vega, en el juego final de la liga de baloncesto que ganó el equipo local, el senador por la provincia dio una pista de por dónde anda el asunto, allí anunció a los presentes que el mandatario le autorizó a decir que en el período 2024-2028 construirá a los veganos una cancha climatizada, o sea con aire acondicionado, con capacidad para 6 mil personas. Como Abinader todavía no decide si va a si no va, resulta muy cuesta arriba que ande haciendo promesas de ese tipo, por lo que habrá que concluir que probablemente el senador Rogelio Genao se emocionó más de la cuenta.