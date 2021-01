Hay que alistarse

El ministro de Salud Plutarco Arias exhorta a la población a “prepararse para que estén listos cuando se inicie la vacunación recibir la inmunización”. Y a continuación dice algunas cosas que no se entienden muy bien. ¡Ay caramba! Ante la incierta situación sobre un bien preciado que acumulan y manejan a conveniencia los países ricos, lo mejor que haría el Ministerio es al menos dar a conocer el protocolo que aplicará, como pidió la semana pasada el Senado de la República. En vez de decir generalidades, se requiere precisión y claridad. No tienen que asegurar nada si no manejan la información. Pero al menos, comunicar cómo lo harán, y cómo debe “alistarse” la ciudadanía.