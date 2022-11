Email it

El pasado 11 de abril hubo un sorpresivo anuncio del Ministerio de Interior y Policía, sin que nadie lo esperara: se flexibilizó el horario de cierre y de expendio de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, discotecas, clubes, centros de eventos, piano bares y casinos. En vez de las 12 de la medianoche de domingo a jueves sería hasta las 2:00 am., y en lugar de las 2:00 am viernes y sábados, hasta las 3:00. Se pensó, al no haber explicación convincente, que se relacionaba con la reducción de la delincuencia y para favorecer el turismo, por lo que resulta chocante y es contradictorio que ahora se eche hacia atrás la medida en la provincia Santo Domingo. Menos se entiende al exceptuar el Distrito Nacional, capital del gozo, y de la delincuencia también.