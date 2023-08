Email it

Leonel complació ayer en Santiago, donde estaba en un evento dedicado a fomentar la lectura en jóvenes, a los que decían que no se había referido y ni siquiera saludado la conformación de la alianza opositora de la que forma parte su partido, pero lo hizo de manera desabrida y en términos confusos. Esto así porque dijo que ese salto “hacia adelante”, refuerza el acuerdo que Fuerza del Pueblo firmó con el PQDC, el PDI y Juan Hubieres. Hacer creer que el PLD y el PRD pasaron a integrar la alianza que hace tiempo promovía, de seguro no caerá bien en la dirección de esas dos organizaciones, porque las minimizó. No es que se fuera de boca y actuara en forma impulsiva, pero Fernández debió ponerle un chin de emoción.