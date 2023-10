A ningún dirigente del PRM se le ha escuchado explicar en forma convincente de dónde provinieron los 41,961 votos en blanco que se depositaron en sus primarias del domingo. Es un voto cualitativo, porque quienes lo depositaron lo hicieron con mucha conciencia, aunque no hay certeza del mensaje que quisieron enviar ni dirigido a quién, pero se puede aventurar la conclusión de que expresan algún disgusto y no solo que no se sentían representados porque lo más cómodo era quedarse sentados en sus casas. Si es un núcleo organizado de más de 40 mil almas, es digno de ser tomado en cuenta por la dirección, que tiene también la tarea de indagar por qué votaron tan pocos miembros en centros superpoblados como Santiago y Santo Domingo Este y Oeste.