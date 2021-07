Oportuna precisión del presidente Abinader

Reza el viejo y conocido refrán que mientras más claridad, más amistad. Y fue a lo que apeló el presidente Luis Abinader cuando delante del encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, que es como decir su embajador en este momento, y con el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión calientico, aseguró que su gobierno no tolera ni tolerará actos de corrupción. Bien leída la expresión, es como decirle a míster Thomas: te lo acepto por cortesía, pero conmigo no. Además de que fue elegante el mandatario al no ponerse a aclarar que es un informe que no toca mayormente a su período de gobierno.