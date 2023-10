El envío de militares de otros países a pacificar Haití no es tarea fácil. Se crea confusión cuando se afirma que varios países se han comprometido con la fuerza multinacional, pero no se aclara en qué condiciones. Por ejemplo, el presidente de Surinam, que estuvo de visita en el país, dijo en la mañana que ayudarían en el diseño del equipo de seguridad y en la tarde que podría enviar tropas. EE.UU. solo dará asistencia financiera y logística, y al igual que los grandes no se habla de efectivos sobre el terreno. No es fácil para ningún gobierno extranjero tomar ese tipo de decisión, porque como dijo un líder opositor keniano: “Cuando empiecen a llegar los ataúdes aquí, será cuando nos arrepentiremos”.