Paliza, en su condición de presidente del PRM, culminó ayer su discurso ante la asamblea del proceso de renovación interna proclamando a todo pulmón, ovacionado por la concurrencia, lo siguiente: “Estamos comprometidos con trabajar por cuatro años más”. Efectivamente, todos en ese partido están con la reelección de Abinader, quien no tiene impedimento legal de ningún tipo ni contendores internos, pues si bien hay “presidenciables” en cantidades industriales, todos pospusieron sus aspiraciones para el 2028. Como no hay expectativas de si Abinader iría o no, solo falta que él lo diga públicamente pero difícilmente se anime desde ahora, aunque su partido, comprometido con cuatro años más, ande con ese coro para arriba y para abajo.