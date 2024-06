Danilo llamó “ratas” a los tránsfugas que se refugiaron en mejor nave cuando el barco morado parecía hundirse, lo que evidencia un encono contra los que le dieron la puñalada trapera. Es feo ser desleal, no hay dudas de ello, lo que retrata Rolando Laserie en Las cuarenta: “del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga…” Medina está dolido con la traición de los que le simularon amistad. Si le sirve de consuelo y por la desagradable experiencia, en su próxima comparecencia pública podría cantarles a los que le abandonaron las letras de Resumen de Johnny Ventura: “Ahora ya sé quién me sigue/en las buenas y en las malas/sin ponerme condición”. Y que depure bien a los amigos que le quedan, no vaya a ser cosa…