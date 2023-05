Email it

Dice Abel Martínez, al lamentar y en respuesta a la renuncia de su jefe de campaña, que junto a la dirección del PLD trabaja para el “relanzamiento de su proyecto”, lo que da la razón a los que decían que su candidatura no se sentía y que no había “prendido”. Por definición, relanzar es “volver a lanzar una cosa, volver a promocionarla”, y en el mundo mercadológico se emplea para el “reposicionamiento de una marca”. Está claro entonces, sin entrar a considerar las implicaciones políticas ni estratégicas que este episodio implica, que Francisco Javier, consciente o inconscientemente, le ha dado un golpe de bolsón, usando el argot de los galleros, no a Abel Martínez, es lo de menos, sino a su partido y a las posibilidades de reconquistar el poder.