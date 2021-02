No es la primera vez que surgen incoherencias entre los jefes del gobierno. El lunes el director de Presupuesto dio una respuesta contundente al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Román Jáquez en el sentido de que no era posible entregar los RD$1,260 millones 400 mil a los partidos, porque en el Presupuesto de 2021 está consignada una partida RD$630 millones 200 mil. Pero ayer, el ministro Administrativo, desde una óptica política, declaró que el gobierno está dispuesto a acoger la petición de Jáquez. Como el Presupuesto es una ley, entonces el presidente Luis Abinader no lo puede decidir por su cuenta. Tendría que mediar una iniciativa congresual para modificar la pieza. Pero aquí todo es posible…